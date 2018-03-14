Еще один собственник «карточного домика» согласился на выплату

Администрация города Орла заключит соглашение на предоставление выплат еще одному собственнику обрушившегося дома на набережной Дубровинского.

По информации заместителя главы города Олега Минкина, помещения были выкуплены в муниципальную собственность. Из 37 собственников квартир 30 дали согласие на это. Пятеро хотят оспорить их стоимость, которая составляет 50 тыс. рублей за 1 кв. м, в суде. Ещё двое по объективным причинам не смогли заключить соглашение: один собственник проживает за пределами России , у второго квартира находилась в ипотеке.

В прошлом году данный собственник не смог получить в банке необходимые для подписания соглашения документы. В настоящее время эта проблема решена и 13 марта он обратился в мэрию с просьбой о заключении соглашения.

Средства на выплату администрация города получит из регионального резервного фонда. С собственником, который проживает за границей, вопрос решают сотрудники жилищного отдела администрации Орла.