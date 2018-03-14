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Еще один собственник «карточного домика» согласился на выплату
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Еще один собственник «карточного домика» согласился на выплату 

РИА 57 14 марта 2018
Фото: РИА 57
Администрация города Орла заключит соглашение на предоставление выплат еще одному собственнику обрушившегося дома на набережной Дубровинского.
По информации заместителя главы города Олега Минкина, помещения были выкуплены в муниципальную собственность. Из 37 собственников квартир 30 дали согласие на это. Пятеро хотят оспорить их стоимость, которая составляет 50 тыс. рублей за 1 кв. м, в суде. Ещё двое по объективным причинам не смогли заключить соглашение: один собственник проживает за пределами России, у второго квартира находилась в ипотеке.
В прошлом году данный собственник не смог получить в банке необходимые для подписания соглашения документы. В настоящее время эта проблема решена и 13 марта он обратился в мэрию с просьбой о заключении соглашения.
Средства на выплату администрация города получит из регионального резервного фонда. С собственником, который проживает за границей, вопрос решают сотрудники жилищного отдела администрации Орла.
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