«Случился сбой». Калининградским дольщикам предлагают дотянуть до 2020 года

Дольщики, двойники и банкроты

С начала этого года в Калининградской области началась реализация дорожной карты, которая включает 12 объектов долевого строительства. Согласно документу, к 2020 году будут решены ключевые вопросы по самым сложным домам. «По всем остальным требуются уже не такие большие деньги», — сказал в понедельник зампред правительства, министр строительства и ЖКХ Максим Федосеев

Речь идет о 1 048 семьях, заключивших договоры долевого участия. Среди них есть и пострадавшие от двойных продаж. «Решить их проблему сложнее всего, — отметил Максим Федосеев. — „Двойники“ — это ведь не совсем обманутые дольщики, они пострадали от мошенничества, а это уже другая статья. Но в законе прописали возможность участия пострадавших от двойных продаж в инвестиционных проектах».

Вице-премьер напомнил, что поправки в региональный закон о защите прав дольщиков были внесены в прошлом году. В результате был создан правовой механизм, который позволяет привлекать инвесторов для достройки проблемных объектов — в качестве компенсации застройщикам должны выделить земельные участки. Таким образом, региональные власти надеются решить проблемы тех, кто уже практически потерял надежду получить квартиры.

Что касается «двойников», то отдельным пунктом в дорожной карте вынесены 33 участника долевого строительства. Плюс от двойных продаж пострадала и часть дольщиков компании «Регион-Сервис», которая объявлена банкротом. Правительство совместно с Фондом жилищного и социального строительства Калининградской области разработало схему по решению этого вопроса: предполагается, что до конца августа будут подписаны обязательства о предоставлении квартир дольщикам.

Федосеев также рассказал, что уже в этом году в Калининграде должны ввести в эксплуатацию объекты компаний «Октан-Сервис» и «РусСтрой», а также выделить квартиры дольщикам «Калининграджилстроя» — по этим объектам заключено 305 договоров.

Интерес не в пользу дольщиков

Однако возникли серьезные препоны для реализации дорожной карты. Максим Федосеев пояснил, что самая сложная ситуация сложилась вокруг дольщиков компании «Ганза-Сервис», которые не могут пока претендовать на достройку из-за продолжающихся судебных разбирательств. А самое главное — правительству не удалось получить участок, который бы решил проблему всех проблемных долевых объектов в Калининграде.

«По земельному участку случился сбой. Планировали задействовать землю, принадлежащую Минобороны , но министерство получило другое распоряжение по поводу этого участка, — рассказал он, пояснил, что в данном случае речь шла о 14 гектарах земли. — Сейчас есть один почти полностью готовый участок, еще один мы дооформляем, и все-таки надеемся получить от Минобороны другой участок большой площади. Еще порядка двух-трех участков у нас на стадии постановки на кадастровый учет. Поэтому могу сказать, что процесс неблизкий».

Дольщики опасаются, что и второй большой участок Минобороны не будет передан для решения их проблем. «Говорят, что участок, на который мы рассчитывали, будет продан для помощи дольщикам » СУ-155 », причем, не в Калининграде — у нас проблемные объекты этого застройщика уже закрыты. Мы считаем, что это просто предлог, — отметила в разговоре с журналистом «ФедералПресс» дольщица компании «Ганза-Сервис» Анжела Аветисьянц. — Кадастровая стоимость участка в 14 гектаров составляет 65 млн рублей, а реальная стоимость — около 1 млрд рублей. Есть большие опасения, что и второй участок «перехватят». В этом случае достроить наши объекты будет очень сложно. Свободных участков в Калининграде почти нет, а на имеющихся нет инженерных сетей».

Анжела Аветисьянц добавила, что она и другие дольщики «Ганзы-4» остались без жилья во многом из-за того, что большая часть их денег была направлена на создание необходимой инфраструктуры. Это повысило интерес к данному объекту со стороны других застройщиков, и интерес этот не в пользу дольщиков.

«Созданный нами ЖСК не может забрать недостроенный объект, потому что полтора года длятся судебные разбирательства. Компания из Санкт-Петербурга в рамках процедуры банкротства добивается реализации объекта с торгов. Мы не знаем, кто стоит за этими людьми, но понимаем, что наш дом — один из самых интересных для застройщиков в Калининграде: там хороший земельный участок, канализационный коллектор уже проведен за счет дольщиков, есть вода, нет проблем с электричеством и газом. А с торгов, как правило, такие объекты покупают по низкой цене», — рассказала Аветисьянц.

Дольщики, вложившие в строительство дома более 350 млн рублей, опасаются, что в случае продажи объекта им выплатят копейки. Между тем, прокуратура недавно потребовала законсервировать объект. На эти цели, как подсчитали дольщики «Ганзы-4», необходимо 4,5 млн рублей.

Запретить нельзя разрешить

Обманутые дольщики жалуются на то, что в ожидании своих квартир они несут большие расходы — на адвокатов в случае судебных разбирательств, на содержание ЖСК, на поддержание недостроя в хорошем состоянии. При этом многие из них покупали квартиру в ипотеку. Одна из дольщиц «СУ-155», уже получившая квартиру, на условиях анонимности рассказала, что сейчас активисты надеются добиться выплаты компенсации и за моральные страдания, и за все материальные издержки.

«Мы в течение нескольких лет искали справедливости, дошли до Путина, чтобы решить нашу проблему. И все это время моя семья выплачивала проценты по ипотечному кредиту за жилье, которого не было. Нам, ипотечникам, никто ничего не компенсировал», — заметила Людмила.

Всего в долевое строительство в регионе вложено около 36 млрд рублей, строится 450 жилых объектов, на контроле — 220 застройщиков, рассказал заместитель министра регионального контроля Виктор Ряжев. Он подчеркнул, что с прошлого года законодательство в сфере долевого строительства серьезно ужесточилось. В частности, застройщиков обязали создать собственные сайты и с определенной периодичностью выкладывать там финансовую информацию.

«Мы это жестко отслеживаем. За неразмещение информации о финансовом состоянии, недостовереные или несвоевременные публикации предусмотрен штраф в 200 тысяч рублей», — отметил Ряжев. Кроме того, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков, Минконтроля может в судебном порядке запретить компании заключать новые договоры долевого участия, в случае если со сдачей квартир застройщик запоздал на полгода. «Это экстренная мера, но очень действенная», — сказал замминистра, добавив, что применяли данный механизм в четырех случаях.

До работы с дольщиками застройщики в обязательном порядке подают документы на проверку, продолжил Ряжев. С начала этого года в Калининградской области было выдано 44 разрешения на заключение договоров долевого участия. Также замминистра напомнил, что с начала текущего года участники долевого строительства отчисляют 1,2% от суммы в компенсационный фонд — за счет этих средств при необходимости будут достраиваться дома. «Страхование оказалось неэффективным инструментом. За счет страховых сумм не удалось достроить ни один объект», — добавил Ряжев и, отвечая на вопрос «ФедералПресс», пояснил, что фонд создан Министерством строительства РФ , это же ведомство и будет нести ответственность за поступившие средства.

Несмотря на все предосторожности, представители правительства прямо говорят о том, что решить проблему обманутых дольщиков удастся только после полной отмены долевки. В России сейчас разрабатывается новый механизм — банковское проектное финансирование. Пока система не станет более безопасной, представители областного правительства, признавая, что нельзя лишать людей возможности купить жилье подешевле, призывают граждан проявлять бдительность и не верить в то, что цена за квадратный метр ниже рыночной — это выгодное предложение.

Фото предоставлено дольщиками «Ганза-Сервис»