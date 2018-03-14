«Который год без прописки»: жители дома в Перми просят передать их квартиры в собственность города

Сегодня, 14 марта, в Парке камней у Перми II собрались жители дома 48 на улице Докучаева. На пикете они требовали от городских властей принять на баланс их квартиры. В доме 60 квартир и около 200 жителей. Изначально это было ведомственное общежитие для сотрудников полиции. Сейчас там живут в основном отставники и семьи погибших. Восемь лет назад в доме была приватизирована первая квартира. С тех пор право собственности через суд получили еще пять семей.

— Эта проблема длится более восьми лет, — рассказывает жительница дома Виталия Кожевникова. — Я прослужила 15 лет и была уволена по сокращению без выговоров и с медалями. В квартире 19 квадратных метров живем я, дочь и внучка. Но получить в собственность ее никак не можем. Сейчас идут суды о выселении. Мы обращаемся к главе Перми Дмитрию Самойлову, его заму Сергею Романову и главе управления жилищных отношений Марии Сириной с просьбой и даже требованием о передаче дома в муниципальную собственность.

Люди простояли на холодном ветру около часа

В прошлом году краевое МВД вышло с инициативой передать квартиры в город. Сейчас процедура идет, но по словам жителей, очень медленно.

— Сейчас квартиры находятся в федеральной собственности, — пояснили 59.ru в управлении жилищных отношений. — С жильцами Управление МВД России города Перми заключило договоры найма специализированного жилого фонда. Стоит отметить, что по искам МВД судом уже приняты решения о выселении ряда бывших сотрудников из жилых помещений, поскольку у них нет законных оснований для проживания. Потенциальная смена собственника помещений не отменит решений, и, поскольку жители проживают в данных помещениях незаконно, с ними не может быть заключен договор социального найма.

В городской администрации отметили, что сейчас вопрос решается вместе с МВД и Росимущества о передаче квартир жителям в собственность по договорам приватизации.