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«Который год без прописки»: жители дома в Перми просят передать их квартиры в собственность города
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«Который год без прописки»: жители дома в Перми просят передать их квартиры в собственность города 

59.ru 14 марта 2018
Фото: 59.ru
Сегодня, 14 марта, в Парке камней у Перми II собрались жители дома 48 на улице Докучаева. На пикете они требовали от городских властей принять на баланс их квартиры. В доме 60 квартир и около 200 жителей. Изначально это было ведомственное общежитие для сотрудников полиции. Сейчас там живут в основном отставники и семьи погибших. Восемь лет назад в доме была приватизирована первая квартира. С тех пор право собственности через суд получили еще пять семей.
— Эта проблема длится более восьми лет, — рассказывает жительница дома Виталия Кожевникова. — Я прослужила 15 лет и была уволена по сокращению без выговоров и с медалями. В квартире 19 квадратных метров живем я, дочь и внучка. Но получить в собственность ее никак не можем. Сейчас идут суды о выселении. Мы обращаемся к главе Перми Дмитрию Самойлову, его заму Сергею Романову и главе управления жилищных отношений Марии Сириной с просьбой и даже требованием о передаче дома в муниципальную собственность.
Люди простояли на холодном ветру около часа
В прошлом году краевое МВД вышло с инициативой передать квартиры в город. Сейчас процедура идет, но по словам жителей, очень медленно.
— Сейчас квартиры находятся в федеральной собственности, — пояснили 59.ru в управлении жилищных отношений. — С жильцами Управление МВД России города Перми заключило договоры найма специализированного жилого фонда. Стоит отметить, что по искам МВД судом уже приняты решения о выселении ряда бывших сотрудников из жилых помещений, поскольку у них нет законных оснований для проживания. Потенциальная смена собственника помещений не отменит решений, и, поскольку жители проживают в данных помещениях незаконно, с ними не может быть заключен договор социального найма.
В городской администрации отметили, что сейчас вопрос решается вместе с МВД и Росимущества о передаче квартир жителям в собственность по договорам приватизации.
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