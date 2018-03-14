Владельцев арендных квартир могут освободить от налогов

«Многие сдают жилье нелегально, опасаясь за то, что их заставят платить налоги и штрафы. Это отрицательно сказывается на общей безопасности. При этом уровень собираемости налогов очень низкий — один-два процента, а также затратный по трудоресурсам проверяющих», — говорится в пояснении к инициативе. На сайте «Российская общественная инициатива» опубликовано предложение освободить владельцев недвижимости от налога на доход от сдачи жилья в аренду, пишет Lenta.ru . По мнению авторов инициативы, это обеспечит снижение цен на съемное жилье и повысит уровень безопасности.

Инициатива № 74Ф4043 будет направлена в экспертную группу федерального уровня для принятия решения о мерах по ее реализации, если наберет 100 тысяч голосов.