Правда, что в «Нижегородпассажиравтотрансе» меняется руководство?

Мэр Владимир Панов говорил, что предприятию будут искать нового директора.

Отвечает и.о. генерального директора муниципального предприятия (МП) «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) Дмитрий Цыганков:

«Много говорят о моём уходе. Подтверждать или опровергать эти слухи не буду. Будет решение, будет документ.

Сегодня могу лишь рассказать об итогах работы всей команды. Кстати, её в своё время сформировали из коллектива, который уже был на предприятии.

Штат сотрудников и команда, работающая как единый «кулак», — не всегда одно и то же… Первое, что мы сделали, — наметили направления потенциального роста и разработали план действий. Нужно было погружаться в сложные производственные процессы — внедрять автоматизированную систему оплаты проезда и комплексную транспортную схему, анализировать фактическую работу транспорта.

МП — такое же коммерческое предприятие, как и все, у кого это написано в уставе! Экономика для него — жизненно важный аспект. С него мы и начали стабилизировать работу. Уверен, наш план действий принёс результаты.

Об этом говорят официальные документы, предоставленные в налоговые органы и принятые ими. Так, нам удалось заключить мировое соглашение с управлением Федеральной налоговой службы по Нижегородской области и реструктуризировать долг, накопившийся в 2014-2016 гг., — ни много ни мало 643 млн руб.

Важный результат нашей работы — в динамике погашения этого долга. В 2015 году предприятие выплатило 209 млн руб., в том числе 12 млн руб. пеней, в 2016-м — 188 млн руб., из них 4 млн руб. пеней, в 2017-м — 473,5 млн руб., включая 70,7 млн руб. пеней. Считаю заслугой всего коллектива экономические показатели: в 2015 году при субсидии от города 569,7 млн руб. убыток составил 322,3 млн руб., в 2016-м при субсидии 414,6 млн руб. — убыток 200,7 млн руб. А вот в 2017 году при бюджетной субсидии 446,6 млн руб. нам удалось снизить убыток до 109,3 млн руб. ! На мой взгляд, это достижение.

Уверен: если предприятие продолжит работать в том же ключе, тенденция сохранится. И это мы ещё не углублялись в «локальные» цифры. Например, выручку на единицу техники удалось увеличить на 40%, а производительность труда на каждого сотрудника выросла с 26,7 тыс. до 28 тыс. пассажиров на человека

И главное — несмотря на всё, что пишут о городском пассажирском предприятии в прессе, предприятие ни на минуту не приостановило работу! За это отдельное спасибо всему коллективу».