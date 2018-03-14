Самара на третьем месте по объему сдаваемого жилья в дни ЧМ 2018

По данным «Avito. Недвижимость» Самара занимает третье место по объему сдаваемого жилья. На наш город приходится 23% от общего числа объявлений с пометкой «на время Чемпионата мира по футболу».

Например, за сутки проживания в трехкомнатной квартире владелец жилья в Самаре просит 50 тыс. рублей. При этом он указывает, что до начала ЧМ квартира сдается за 3 тыс. руб. в сутки.

Больше всего объявлений о сдаче жилья посуточно в Нижнем Новгороде. Калининград занимает второе место.

Казани и Москва находится четвертой строчке рейтинга. На столицу приходится 7.5% объявлений. У Саранска Сочи по 5,7% соответственно.