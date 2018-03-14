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Самара на третьем месте по объему сдаваемого жилья в дни ЧМ 2018
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Самара на третьем месте по объему сдаваемого жилья в дни ЧМ 2018 

Волга Ньюс 14 марта 2018
По данным «Avito. Недвижимость» Самара занимает третье место по объему сдаваемого жилья. На наш город приходится 23% от общего числа объявлений с пометкой «на время Чемпионата мира по футболу».
Например, за сутки проживания в трехкомнатной квартире владелец жилья в Самаре просит 50 тыс. рублей. При этом он указывает, что до начала ЧМ квартира сдается за 3 тыс. руб. в сутки.
Больше всего объявлений о сдаче жилья посуточно в Нижнем Новгороде. Калининград занимает второе место.
Москва находится четвертой строчке рейтинга. На столицу приходится 7.5% объявлений. У Саранска, Казани и Сочи по 5,7% соответственно.
На Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург в совокупности приходится 9,4% предложений. В каждом городе цены на посуточную аренду в дни чемпионата значительно завышены, в ряде случаев авторы объявлений предлагают дополнительные услуги: экскурсовода или водителя.
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