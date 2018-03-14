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Ротенберг пообещал открыть автомобильное движение на Крымском мосту в мае
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Ротенберг пообещал открыть автомобильное движение на Крымском мосту в мае 

Rambler News Service 14 марта 2018
Фото: Newsru.com
Владелец компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг пообещал Владимиру Путину досрочно сдать автомобильную часть перехода через Керченский пролив после 9 мая 2018 года.
«Автомобильный мост будет готов после 9 мая. Это стало возможно благодаря работе наших строителей. Их усилиями удалось выполнить ряд работ со значительным заделом по срокам при соблюдении всех технологий», — сказал Ротенберг. Слова Ротенберга привел RNS его представитель.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 14 марта посмотрел на Крымский мост. Строительство моста ведется с февраля 2016 года. При этом автомобильное движение по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Железнодорожный переход над Керченским проливом будет открыт в конце 2019 года.
Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров, при этом он соединит берега Крыма и Тамани.
Пропускная способность Крымского моста составит 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Общая стоимость проекта составляет более 227 млрд рублей.
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