Ротенберг пообещал открыть автомобильное движение на Крымском мосту в мае

«Автомобильный мост будет готов после 9 мая. Это стало возможно благодаря работе наших строителей. Их усилиями удалось выполнить ряд работ со значительным заделом по срокам при соблюдении всех технологий», — сказал Ротенберг. Слова Ротенберга привел RNS его представитель.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 14 марта посмотрел на Крымский мост. Строительство моста ведется с февраля 2016 года. При этом автомобильное движение по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Железнодорожный переход над Керченским проливом будет открыт в конце 2019 года.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России . Его длина составит 19 километров, при этом он соединит берега Крыма и Тамани.

Пропускная способность Крымского моста составит 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Общая стоимость проекта составляет более 227 млрд рублей.