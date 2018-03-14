В Приморье объяснили, почему для судьи потребовалась трёхкомнатная квартира за 14 млн рублей

Судья нуждается в улучшении жилищных условий.

Пятый арбитражный апелляционный суд (Владивосток), ранее объявивший электронный аукцион на приобретение жилого помещения (квартиры) для судьи с максимальной ценой контракта 14,2 млн рублей, разместил ответ на запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. Сам запрос и ответ опубликованы здесь.

Prim.News публикует текст запроса и ответ на него без купюр.

Текст запроса №100165739 от 12.03.2018 г.

— Уважаемый заказчик! Просим Вас дать разъяснения по требованиям к объекту закупки! Каким законом, постановлением установлено, что можно указывать настолько четкие параметры объекта недвижимости (квартиры), а именно: 1. Год постройки дома от 2006. Чем хуже дома от 2000 г.п. ? Которые также находятся в районе запрашиваемых улиц! 2. Чем обусловлено конкретное требование к улицам? В этом районе есть много других улиц с хорошими домами и квартирами! 3. Чем обусловлено четкое требование к площадям помещений внутри квартиры и наличие гардеробной комнаты? 4. Чем обусловлено количество комнат? (если их будет более 3-х)? Проанализировав рынок недвижимости в г. Владивосток, мы установили, что объектов, подходящих под Ваши требования, в свободной продаже не существует! Это говорит о том, что техзадание писалось под конкретный объект, а это ограничения закона о конкуренции! Просим вас внести изменения в аукционную документацию и изложить в техзадании более адекватные требования, в противном случае мы будем вынуждены составить жалобу в ФАС.

Ответ на запрос:

— В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.

При формировании технического задания заказчику в рамках закона предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности. Кроме того, из буквального толкования вышеприведенных положений Закона о контрактной системе следует, что заказчики, осуществляющие закупку по правилам Закона о контрактной системе, при описании объекта закупки должны руководствоваться и иными нормативно установленными правилами регулирующими данные правоотношения.

В силу пункта 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, отдельными жилыми помещениями с учетом права судьи на дополнительную жилую площадь в размере 20 кв. м или в виде отдельной комнаты, приобретаемыми за счет средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели судам Российской Федерации, в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Таким образом, расчет количества комнат закупаемого жилья производится в зависимости от количественного состава членов семьи судьи, их пола, возраста и права судьи на дополнительную жилую площадь. В настоящем случае комнат должно быть три. Метраж квартиры может колебаться в рамках установленного в техническом задании диапазона, но не должен превышать установленной нормы.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предоставляемый товар должен быть по общему правилу новым товаром. При этом для недопущения ограничения конкуренции заказчиком в техническом задании предусмотрена возможность приобретения жилья на вторичном рынке. Однако, износ жилья должен быть минимальным (год постройки не старше 2006), что продиктовано целью оптимизации бюджетных расходов на ремонт и содержание жилья, поскольку приобретение жилого помещения предназначено для использования в качестве служебного. Выделение дополнительных бюджетных средств на его ремонт не предполагается.

При определении года постройки многоквартирного жилого дома учитывались положения п. 3 ч. 2 ст. 168 ЖК РФ и иных нормативных документов, предусматривающих плановый период проведения капитального ремонта домов. Потребность заказчика выражена в необходимости приобретения жилья в доме, который в течение длительного срока эксплуатации не потребует капитального ремонта.

Списки улиц определены близостью расположения к Пятому арбитражному апелляционному суду и транспортной доступностью. При этом следует отметить, что список улиц значителен и определен исходя из анализа ситуации на рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что Пятый арбитражный апелляционный суд (Владивосток) объявил электронный аукцион на приобретение квартиры для судьи.

Максимальная цена контракта составляет 14,2 млн рублей.

Как уточняется в техническом задании, квартира должна быть в доме постройки не ранее 2006 года. Минимальная площадь — 92 кв. м. Жилые комнаты должны иметь площадь от 11 до 30 кв. м каждая. Требуются подсобные помещения: гардероб, прихожая и балкон или лоджия. Площадь балкона или лоджии — не менее пяти кв. м. Прихожая — в пределах 20 кв. м. Кухня должна быть не менее 15 кв. м. (допускается объединение кухни с комнатой). Гардероб — от трех до девяти кв. м. При этом квартира приобретается в федеральную собственность и закрепляется за покупателем на праве оперативного управления.

Передать квартиру нужно будет до 30 июня 2018 года.