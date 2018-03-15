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В Кинельском районе газифицирован еще один поселок
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В Кинельском районе газифицирован еще один поселок 

Волга Ньюс 15 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в мероприятии принял участие глава областного аграрного ведомства Алексей Попов.
Газификация поселка была осуществлена в рамках реализации мероприятий по развитию газификации в рамках государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
Пос. Свободный до 2017 года был не газифицирован. В поселке располагается 76 домовладений, также генпланом сельского поселения Георгиевка предусмотрена перспективная застройка поселка на 44 земельных участка для строительства индивидуальных жилых дома.
На землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к границам поселка, в счет земельных долей бывшего КСХП «Кутулукского» выделены и обрабатываются девять земельных участков, в том числе активно развиваются четыре крестьянско-фермерских хозяйства по направлениям растениеводства и животноводства.
Объект «Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Свободный муниципального района Кинельский» включен в государственную программу Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (далее — Государственная программа) в 2017 году на основании заявки администрации муниципального района Кинельский.
Стоимость объекта газификации составляет 14,86 млн рублей.
В рамках мероприятий по развитию газификации в сельской местности Государственной программы в 2017 г. на строительство газопровода в пос. Свободный Кинельского района было перечислено 14,1 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 2,69 млн руб., за счет областного бюджета — 10,7 млн рублей.
В 2018 году работы по строительству данного газопровода завершены.
Выделенные средства господдержки позволили построить 6,1 км газопроводов, 1 ШГРП (шкафной газорегуляторный пункт).
Реализация указанных мероприятий позволит создать комфортные условия труда и быта сельского населения, подчеркивают в областном минсельхозе.
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