Сколько стоит самая дорогая квартира в России?

Более чем два миллиарда рублей — такова стоимость самой дорогой квартиры в России , пишет Lenta.ru . Речь идет о пентхаусе площадью почти тысяча квадратных метров: он расположен в доме класса de luxe в Гранатном переулке, возле станции метро «Тверская».

Апартаменты не отремонтированы и не меблированы. В здании предусмотрены мужской сигарный клуб с бильярдной, женский салон с библиотекой, а также детская игровая комната.