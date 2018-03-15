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Сколько стоит самая дорогая квартира в России?
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Сколько стоит самая дорогая квартира в России? 

Inmyroom 15 марта 2018
Фото: Inmyroom
Более чем два миллиарда рублей — такова стоимость самой дорогой квартиры в России, пишет Lenta.ru. Речь идет о пентхаусе площадью почти тысяча квадратных метров: он расположен в доме класса de luxe в Гранатном переулке, возле станции метро «Тверская».
Апартаменты не отремонтированы и не меблированы. В здании предусмотрены мужской сигарный клуб с бильярдной, женский салон с библиотекой, а также детская игровая комната.
А самая дорогая квартира в Санкт-Петербурге — пентхаус в доме-памятнике архитектуры, расположенном в исторической части города. Площадь квартиры — 415 квадратных метров, за нее просят 720 миллионов рублей.
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