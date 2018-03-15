Строительство жилого дома почти на 600 квартир завершено в Солнечногорском районе

В дер. Голубое Солнечногорского района завершено строительство жилого дома почти на 600 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому, расположенному по адресу: Солнечногорский район, дер. Голубое. Площадь девятисекционного 12-этажного жилого дома составляет 39 тыс. 438 кв. м. К заселению готовы 557 квартир, жилой площадью 26 тыс. 470 кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, выполнено озеленение. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.