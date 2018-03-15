Ещё
Строительство жилого дома почти на 600 квартир завершено в Солнечногорском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Строительство жилого дома почти на 600 квартир завершено в Солнечногорском районе 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
В дер. Голубое Солнечногорского района завершено строительство жилого дома почти на 600 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому, расположенному по адресу: Солнечногорский район, дер. Голубое. Площадь девятисекционного 12-этажного жилого дома составляет 39 тыс. 438 кв. м. К заселению готовы 557 квартир, жилой площадью 26 тыс. 470 кв. м», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, выполнено озеленение. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуму внесен проект о повышении штрафов за нарушение правил пересечения ж\д переездов на машине Москомстройинвест в феврале направил в ФССП 18 постановлений о взыскании более 1 млн руб. с застройщиков Автосервис-самострой вблизи особо охраняемой природной территории на северо-западе Москвы демонтирован
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию380
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе17
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури38
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе254
Группа «Пикник» разбилась в ДТП58
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение