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Для сдачи в аренду нескольких объектов достаточно одного патента
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Для сдачи в аренду нескольких объектов достаточно одного патента 

Время бухгалтера 16 марта 2018
ИП обратился за разъяснениями порядка применения ПСН. Ему принадлежит участок земли и три нежилые постройки, для сдачи в аренду которых бизнесмен намерен получить патент, только не знает в каком количестве. Указанные объекты могут быть предоставлены как одному, так и нескольким арендаторам.
Минфин подтвердил, что НК РФ позволяет ИП при оказании услуг по сдаче собственной недвижимости в наем использовать ПСН. ГК РФ установлено, что наймодатель, наниматель и переданное имущество прописываются в договоре аренды, иначе его просто не посчитают заключенным. Количество передаваемых объектов недвижимости также регламентируется соглашением сторон.
Патент в корреспонденции с Налоговым кодексом и законами субъекта РФ подтверждает право вести бизнес в рамках выбранного региона. Если он будет предоставлен ИП на оказание услуг аренды, действие документа будет распространяться на все объекты, указанные в патенте.
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