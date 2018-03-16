Для сдачи в аренду нескольких объектов достаточно одного патента

ИП обратился за разъяснениями порядка применения ПСН. Ему принадлежит участок земли и три нежилые постройки, для сдачи в аренду которых бизнесмен намерен получить патент, только не знает в каком количестве. Указанные объекты могут быть предоставлены как одному, так и нескольким арендаторам.

Минфин подтвердил, что НК РФ позволяет ИП при оказании услуг по сдаче собственной недвижимости в наем использовать ПСН. ГК РФ установлено, что наймодатель, наниматель и переданное имущество прописываются в договоре аренды, иначе его просто не посчитают заключенным. Количество передаваемых объектов недвижимости также регламентируется соглашением сторон.

Патент в корреспонденции с Налоговым кодексом и законами субъекта РФ подтверждает право вести бизнес в рамках выбранного региона. Если он будет предоставлен ИП на оказание услуг аренды, действие документа будет распространяться на все объекты, указанные в патенте.