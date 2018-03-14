Четверть элитного жилья в Москве покупается по ипотеке

«Если сравнивать с прошлым годом, доля рынка ипотеки в премиальном сегменте увеличилась ровно в два раза», — подсчитали аналитики компании. Доля сделок с привлечением ипотеки на рынке премиальных новостроек Москвы за последние два года увеличилась в 6 раз, говорится в сообщении компании Savills в России

В феврале 2018 г. 20% от всех сделок с премиальными новостройками Москвы оказались ипотечными. В зимний период их доля достигала 23%. Общая стоимость квартир и апартаментов, реализованных с привлечением ипотеки этой зимой, превысила 2 млрд руб.

Средний срок премиальной ипотеки сегодня составляет почти 9 лет, первоначальный взнос — в среднем в 40% от стоимости квартиры, а ежемесячный платеж — более 400 000 руб. в месяц.

Всего в Москве в текущий момент в продаже находится более 2 200 элитных квартир и апартаментов. Средний бюджет сделок с новостройками, к примеру в районах Хамовники и Пресненском, превысил 70 млн руб.

Как сообщила ранее пресс-служба АО «ДОМ.РФ» (ранее — АИЖК), объем выдачи ипотеки в России в феврале вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.. По предварительной оценке, в феврале было выдано свыше 100 000 кредитов на сумму более 200 млрд руб.