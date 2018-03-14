Ещё
Четверть элитного жилья в Москве покупается по ипотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четверть элитного жилья в Москве покупается по ипотеке 

Ведомости 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Доля сделок с привлечением ипотеки на рынке премиальных новостроек Москвы за последние два года увеличилась в 6 раз, говорится в сообщении компании Savills в России.
«Если сравнивать с прошлым годом, доля рынка ипотеки в премиальном сегменте увеличилась ровно в два раза», — подсчитали аналитики компании.
В феврале 2018 г. 20% от всех сделок с премиальными новостройками Москвы оказались ипотечными. В зимний период их доля достигала 23%. Общая стоимость квартир и апартаментов, реализованных с привлечением ипотеки этой зимой, превысила 2 млрд руб.
Средний срок премиальной ипотеки сегодня составляет почти 9 лет, первоначальный взнос — в среднем в 40% от стоимости квартиры, а ежемесячный платеж — более 400 000 руб. в месяц.
Всего в Москве в текущий момент в продаже находится более 2 200 элитных квартир и апартаментов. Средний бюджет сделок с новостройками, к примеру в районах Хамовники и Пресненском, превысил 70 млн руб.
Как сообщила ранее пресс-служба АО «ДОМ.РФ» (ранее — АИЖК), объем выдачи ипотеки в России в феврале вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.. По предварительной оценке, в феврале было выдано свыше 100 000 кредитов на сумму более 200 млрд руб.
Ведомости: последние новости
Эксперты зафиксировали обвал цен на дачи в Подмосковье Эксперты назвали темпы роста строительства жилых небоскребов в Москве Эксперты назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
 Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля504
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»120
Порошенко предложили заткнуться в ответ109
Джонсон отказался пожимать руку послу России429
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение