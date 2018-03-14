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Книжному бизнесу в Подмосковье предоставят льготу в 50% на аренду помещений
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Книжному бизнесу в Подмосковье предоставят льготу в 50% на аренду помещений 

РИАМО 14 марта 2018
В Подмосковье подготовили изменения в закон об аренде областного имущества, согласно которым бизнесмены, арендующие областные помещения под небольшие книжные магазины, получают льготу в 50% по арендной плате, правительство региона одобрило данные поправки, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
На встрече вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса была озвучена проблема высокой арендной платы за помещения, занимаемые книжными магазинами. Один из арендаторов предложил включить торговлю книжной продукцией в специализированных магазинах в перечень социально значимых видов деятельности, которым предоставляется 50% льгота на аренду областного имущества площадью до 100 квадратных метров.
«Минмособлимуществом по поручению вице-губернатора Подмосковья были подготовлены соответствующие изменения в закон Московской области об аренде областного имущества. Согласно предложенным изменениям бизнесмены, которые используют арендуемые помещения площадью до 100 квадратных метров под книжные магазины, получат 50% льготу по их оплате», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
На заседании областного правительства изменения в закон Московской области, касающиеся аренды областного имущества, были рассмотрены и одобрены.
Льгота по аренде повысит интерес малого и среднего бизнеса к открытию книжных магазинов, а жители области получат возможность приобрести книги рядом с домом по доступной цене, поскольку низкая арендная плата будет способствовать меньшей наценке на товары, считает Аверкиев.
Он добавил, что Минмособлимущество будет рекомендовать органам местного самоуправления Московской области принять подобные решения на своем уровне для аренды помещений муниципальной собственности.
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