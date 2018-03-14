Более 10 девелоперов заявили о желании создавать технопарки в Москве

Более 10 девелоперов заявили о желании создавать технопарки в Москве , сообщили в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Алексея Артемова

«12 девелоперов заявили о желании создавать технопарки в Москве, которые вскоре смогут стать альтернативой современным бизнес-центрам», — приводятся в сообщении слова А. Артемова. По его словам, Москва сумела создать привлекательные условия для девелоперов, которые активно инвестируют в развитие технопарков. «Сейчас в Москве действуют 33 технопарка, а три года назад их было всего пять, причем четыре из них — государственные. 17 из 33 московских технопарков сегодня заполнены на 100%. Офисы же в бизнес-центрах, согласно данным исследований, на 15% пустуют», — отметил А. Артемов. А. Артемов отметил, что технопарки освобождаются полностью на 10 лет от налога на имущество, налог на прибыль сокращается на треть и составляет 12,5%. «Земельные платежи, в случае если речь идет об аренде, составляют всего 0,01% от кадастровой стоимости, это фактически обнуление», — рассказал он.

В пресс-службе добавили, что помимо этого, технопаркам предоставляются льготы по подключению к коммуникациям, власти субсидируют до 50% затрат общей стоимостью до 100 млн руб. «Также существуют инструменты льготного кредитования бизнеса. К примеру, созданный департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Фонд поддержки промышленности и предпринимательства может выдавать наукоемким предприятиям займы под 5% годовых», — заключил А. Артемов.