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Жилой дом площадью более 17,6 тыс. кв. м планируется построить в Ленинском районе в III квартале 2019 г.
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Жилой дом площадью более 17,6 тыс. кв. м планируется построить в Ленинском районе в III квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Ленинском районе началось строительство жилого дома площадью более 17,6 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многоэтажного жилого дома №7 на ул. Текстильная в пос. Володарского Ленинского района. Составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — сказал Р. Тагиев.
В пресс-службе пояснили, что общая площадь пятисекционного жилого дома переменной этажности составляет 17 тыс. 631 кв. м. Дом рассчитан на 170 квартир, среди которых: однокомнатных — 87, двухкомнатных — 70, трехкомнатных — 13. Площадь квартир — 8 тыс. 481 кв. м. На первом этаже разместятся нежилые помещения. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детская игровая и спортивная площадка, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.
Р. Тагиев уточнил, что дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщик — ООО «Солнечный парк». Плановое завершение строительства в в III квартале 2019 г.
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