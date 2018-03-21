В Ленинском районе приступили к строительству жилого дома на 170 квартир

Жилой дом на 170 квартир начали строить в поселке Володарского в Ленинском районе Подмосковья , завершение строительства планируется в третьем квартале будущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многоэтажного жилого дома №7 на улице Текстильная в поселке Володарского Ленинского района. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — сказал начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев

Согласно проекту, общая площадь пятисекционного жилого дома переменной этажности (9-11 этажей) составляет 17631 квадратный метр. Дом рассчитан на 170 квартир, среди которых 87 однокомнатных, 70 двухкомнатных, 13 трехкомнатных. Площадь квартир — 8481 квадратный метр. На первом этаже разместятся нежилые помещения.

«Жилой дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщик — ООО «Солнечный парк». Плановое завершение строительства в третьем квартале 2019 года», — добавил Тагиев.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детская игровая и спортивная площадка, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.