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В Ленинском районе начали строить многоэтажку на 1060 квартир
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В Ленинском районе начали строить многоэтажку на 1060 квартир 

РИАМО 4 часа назад
В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многоэтажного жилого дома на 1060 квартир вблизи деревни Дрожжино Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Жилой дом будет возведен за счет средств инвестора. Застройщик — ООО «Лотан». Плановое завершение строительства — в третьем квартале 2020 года», — сказал начальник областного Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.
Согласно проекту, общая площадь семисекционного жилого дома (корпуса 19-21) переменной этажности (2-16-26) составит 78,5 тысяч квадратных метров. Дом рассчитан на 1060 квартир, среди которых 436 студий, 423 двухкомнатных квартиры и 201 трехкомнатная квартира.
В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.
«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», — отметил Тагиев.
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