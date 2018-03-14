Названа стоимость самой дорогой квартиры России

Самые дорогой в России объект жилой недвижимости расположен в Москве — это пентхаус площадью почти тысяча квадратных метров, оцененный в более чем два миллиарда рублей, свидетельствуют материалы федерального портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в среду, 14 марта.

Квартира находится в доме класса de luxe в Гранатном переулке около станции метро «Тверская». Апартаменты не отремонтированы и не меблированы. В здании предусмотрены мужской сигарный клуб с бильярдной, женский салон с библиотекой, детская игровая комната.

Санкт-Петербурге жилье с максимальным ценником — пентхаус в доме-памятнике архитектуры, расположенном в исторической части города. Площадь квартиры — 415 квадратных метров, за нее просят 720 миллионов рублей. В Екатеринбурге самый дорогостоящий объект — пятикомнатные апартаменты за 150 миллионов в одной из башен делового квартала «Екатеринбург-Сити».

В остальных российских городах-миллионниках наиболее дорогие объекты жилой недвижимости стоят меньше 100 миллионов рублей: в Ростове-на-Дону «потолок» — 90 миллионов, в Казани — 76,5 миллиона, в Новосибирске — 67 миллионов, в Уфе — 65 миллионов, в Волгограде — 60 миллионов рублей.

Омске, В Нижнем Новгороде, Перми Челябинске и других городах максимальный ценник ниже 50 миллионов рублей, отмечается в предоставленных «Дому» материалах.

Ранее была раскрыта стоимость аренды самой дорогой квартиры Москвы: она составила 800 тысяч рублей в месяц. По такой цене сдается жилье общей площадью 210 квадратных метров в Погорельском переулке.