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Цены на дачи обвалились
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Цены на дачи обвалились 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: ТАСС
За год стоимость дачных участков в Подмосковье упала в среднем на 39,5 процента — до 5,2 миллиона рублей Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов компании «Инком-недвижимость».
Эксперты оценивали период с февраля 2017-го по февраль 2018 года. При этом глава аналитического центра компании Дмитрий Таганов заявил, что даже сниженные цены не соответствуют «качественным характеристикам» дач.
«Если продавцы и меняют ценник, то, скорее, от ощущения безысходности», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что искать нового владельца коттеджа, дачи или участка продавцам приходится в среднем по восемь месяцев.
Руководитель офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости компании Антон Архипов отметил, что восемь из десяти предложений на вторичном рынке дач «морально устарели и не соответствуют требованиям сегодняшних покупателей».
Ранее в «Инком-недвижимости» сообщали, что в 2017 году на рынке подмосковного загородного жилья продажи упали на 15,3 процента по сравнению с 2016-м. По данным компании, сейчас для покупателей более привлекательны земельные участки: их можно купить по приемлемой цене и построить дом тогда, когда это будет удобно.
 Ещё 6 источников 
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