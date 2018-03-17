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С начала года в Татарстане ввели 742 тысячи квадратных метров жилья
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С начала года в Татарстане ввели 742 тысячи квадратных метров жилья 

RT на русском 18 часов назад
Фото: Реальное время
С начала 2018 года в Татарстане ввели 742,3 тыс. кв. м жилья (30,9% от плана), что составляет 140% к аналогичному периоду 2017-го. Как сообщает «Реальное время», об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин. Из 222 строящихся объектов в высокой степени находится 95, в средней — 93, в низкой 34, рассказали в пресс-службе президента региона.
В общей сложности по программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2018 году планируется сдать 120 домов. Из них 40 уже введены в эксплуатацию, а 25 находятся в высокой степени готовности.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщало, что Санкт-Петербург побил рекорд по количеству жилплощади, сданной в эксплуатацию за 2017 год.
RT на русском: последние новости
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