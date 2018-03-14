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Современные мобильные гостиницы установят на Северном Кавказе
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Современные мобильные гостиницы установят на Северном Кавказе 

Mirmol.ru 14 марта 2018
Фото: Mirmol.ru
На территории Северного Кавказа, возможно, начнут производство мобильных автономных гостиниц.
Такие технологии позволяют за короткое время установить туристическую базу. Данные сооружения не относятся к недвижимости, их преимущество также заключается в возможности соорудить их на любой площадке, привлекающей туристов или в местах, где строительство гостиничных комплексов вызывает затруднения.
«Модуль, который не является объектом недвижимости, будут использовать на территориях наиболее привлекательных для туристов, и в тоже время труднодоступны для масштабного строительства гостиничных комплексов. Например, в прибрежных зонах, горных склонах, лесных участках, в том числе в труднодоступных местах, и в защитных зонах», — сообщается на сайте Министерства по делам Северного Кавказа РФ.
Главным инженером проекта Автономного Туристического Обитаемого Мобильного Модуля (АТОММ) является Андрей Гаврилов.
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