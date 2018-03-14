Современные мобильные гостиницы установят на Северном Кавказе

На территории Северного Кавказа, возможно, начнут производство мобильных автономных гостиниц.

Такие технологии позволяют за короткое время установить туристическую базу. Данные сооружения не относятся к недвижимости, их преимущество также заключается в возможности соорудить их на любой площадке, привлекающей туристов или в местах, где строительство гостиничных комплексов вызывает затруднения.

«Модуль, который не является объектом недвижимости, будут использовать на территориях наиболее привлекательных для туристов, и в тоже время труднодоступны для масштабного строительства гостиничных комплексов. Например, в прибрежных зонах, горных склонах, лесных участках, в том числе в труднодоступных местах, и в защитных зонах», — сообщается на сайте Министерства по делам Северного Кавказа РФ.