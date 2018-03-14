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Инвестиции в недвижимость в Китае выросли на 9,9%
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Инвестиции в недвижимость в Китае выросли на 9,9% 

Вести Экономика 14 марта 2018
Фото: EPA
Инвестиции в недвижимость в Китае в январе-феврале выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то что на продажи недвижимости влияют охлаждающие меры Пекина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.
Сфера недвижимости, которая непосредственно затрагивает 40 других бизнес-секторов в Китае, считается важным драйвером для экономики. Бум на рынке недвижимости был основным драйвером роста для страны в прошлом году. Однако ожидается постепенное замедление, поскольку меры правительства по пресечению спекуляций на рынке недвижимости тормозят продажи.
За первые два месяца 2018 года продажи недвижимости по площади выросли на 4,1% в годовом исчислении. Это меньше, чем прирост на 7,7% в 2017 году, который был значительно меньше прироста на 22,5% в 2016 году.
Согласно расчетам Reuters, продажи недвижимости по площади выросли на 6,1% в декабре.
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