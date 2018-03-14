Ростуризм опубликовал новый список завышающих цены отелей

Мониторинг сдерживает аппетиты отельеров, зато растут цены на апартаменты, так как в некоторых городах места в отелях заканчиваются.

В список нарушителей на 12 марта этого года вошли 48 гостиниц. Это вдвое больше, чем было две недели назад, рассказали «РГ» в Ростуризме . Список опубликован на сайте ведомства.

На сей раз рекорд жадности поставил один из отелей Калининграда категории 3 звезды. На сайте бронирования объявлена цена за стандартный одноместный номер — 40 тысяч рублей в сутки, а по нормативу она может быть не более 4,3 тысячи. Превышение на 917 процентов.

По сравнению с прежними версиями списка разрыв между предлагаемой отелями стоимостью размещения и уровнем максимальных цен, установленным в постановлении правительства, сократился. Если в первом списке максимальный разрыв превышал пять тысяч процентов, то теперь не превышает и тысячи. Большинство отелей-нарушителей норматив превысили не более чем на 70 процентов.

Уже около 120 гостиниц, ранее нарушавших требования, исправились и скорректировали цены, подчеркивают в ведомстве. «Есть пиковые даты, когда некоторые проблемы возможны, потому что пиковая емкость в таких городах, как Саранск , Калининград или Волгоград , конечно, меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге», — поясняет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов . Но ситуация не критична, успокаивает он. Например, вблизи Саранска сейчас достаточно активно бронируются отели в Пензе Ульяновске , поясняет Прасов.

Квартиру с видом на стадион предлагают за 80 тысяч рублей в сутки, а «элитные апартаменты» за 130 тысяч

Чаще всего превышение норматива цен заметно на сайте бронирования Booking.com, который Ростуризм мониторит наряду с сайтами отелей. Как пояснили "Российской газете" представители онлайн-сервиса, средства размещения могут самостоятельно выставлять любые цены. Сервис этот международный, так что отели порой объявляют здесь более высокие цены в расчете на иностранцев.

Однако больше всего свободой предложения воспользовались владельцы апартаментов, то есть квартир, которые сдаются для туристов. Если отели как-то сдерживает административный контроль, то частников — только рынок. А он как раз может толкать цены вверх. Например, судя по данным того же Booking.com, в Калининграде на даты проведения матчей свободных мест в отелях практически не осталось. На этом фоне цены в некоторых апартаментах давно перевалили за рубежи, установленные для отелей. Скажем, квартиру с видом на стадион предлагают снять за 80 тысяч рублей в сутки, а некие «элитные апартаменты» в полутора километрах от центра города можно снять за 130 тысяч в сутки. В Ростуризме заверяют, что мониторинг цен будет продолжен.