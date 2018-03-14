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Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
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Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России на II квартал 2018 года утверждены Минстроем. Документ размещен на сайте раскрытия проектов нормативных правовых актов.
Лидерство по стоимости квадратного метра держит Москва, один метр жилой площади в столице стоит 91 670 рублей. За ней следует Санкт-Петербург, где метр оценивается в 67 221 рублей.
Среди наиболее дорогих регионов Сахалинская область (62 951) и Ненецкий автономный округ (60 166), а также Московская область с ценой метра 57 748 рублей.
Самая дешевая недвижимость в Адыгее — 28 079 рублей за метр, Кабардино-Балкарии — 28 381 и Калмыкии — 28 473.
Показатели средней рыночной стоимости подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов для расчета размеров социальных выплат всем категориям граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
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