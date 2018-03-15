Число жилых высоток в Москве за год выросло на 40%

Количество высотных жилых домов в Москве выросло за год на 41%, говорится в сообщении компании «Азбука жилья». Из 681 дома, находящегося в продаже в старых границах Москвы, 62% приходится на дома высотой от 17 этажей.

Большая часть высотных домов — 59% — приходится на корпуса комфорт-класса. В этом сегменте высотность достигает уровня 40 этажей.

39% высоток относится к бизнес-классу, в котором больше домов высотой от 40 этажей.

К элитному сегменту относится три корпуса в «Москва-Сити», эти же дома — самые высокий, до 85 этажей.