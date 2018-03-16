ФСК вложит более 5 млрд рублей в строительство ЛЭП в Иркутской области для развития БАМа

Новая ЛЭП входит в число ключевых объектов, возводимых для присоединения Западного энергорайона Якутити к ОЭС Сибири и обеспечения внешнего электроснабжения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).

ЛЭП также создаст возможность технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей на территории северных районов Иркутской области, в том числе объектов трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Общая протяженность воздушной линии составит 320 км. Она пройдет по труднодоступным территориям Иркутской области и пересечет 38 рек в бассейне Лены.