ФСК вложит более 5 млрд рублей в строительство ЛЭП в Иркутской области для развития БАМа 

Энергетическая компания ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала строительство линии электропередачи 220 кВ «Тира — Надеждинская» на севере Иркутской области, сообщает компания. Планируемый объем инвестиций составляет более 5,3 млрд рублей.
Новая ЛЭП входит в число ключевых объектов, возводимых для присоединения Западного энергорайона Якутити к ОЭС Сибири и обеспечения внешнего электроснабжения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).
ЛЭП также создаст возможность технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей на территории северных районов Иркутской области, в том числе объектов трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Общая протяженность воздушной линии составит 320 км. Она пройдет по труднодоступным территориям Иркутской области и пересечет 38 рек в бассейне Лены.
В ближайшие годы компания реализует еще несколько проектов по развитию электросетевой инфраструктуры региона, включая строительство подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и «Нижнеангарская», линий электропередачи 500 кВ «Усть-Илимская ГЭС — Усть-Кут №2» и «Усть-Кут — Нижнеангарская». Также для присоединения Западного энергорайона Якутии к ОЭС Сибири, повышения надежности электроснабжения БАМа и создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям потребителей электрической энергии на территории Бодайбинского и Мамаско-Чуйского районов Иркутской области планируется построить подстанцию 220 кВ «Сухой Лог» с линиями электропередачи 220 кВ «Пеледуй — Сухой Лог» № 1, 2 и «Мамакан — Сухой Лог» № 1, 2.