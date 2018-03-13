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Участников программы реновации предупредили о жуликах
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Участников программы реновации предупредили о жуликах 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Москве появились жулики, которые пытаются "заработать" на программе реновации — об этом "Интерфаксу" рассказал член Общественной палаты Сергей Ладочкин.
Мошенники берут деньги за псевдоконсультации, некую юридическую помощь и даже подбор новой квартиры, пояснил он. Находят "клиентов" аферисты, расклеивая объявления в домах, которые пойдут под снос.
По любым вопросам каждый участник реновации может обратиться в штаб по контролю над реализацией программы, в управу или префектуру, подчеркнул Ладочкин. "Ни в коем случае нельзя полагаться на помощь сторонних юридических организаций", — предупредил он.
Ранее сообщалось, что в первом доме, который заселяется в рамках реновации, открыт информационный центр для переселенцев, работающий каждый день с 8 утра до 9 вечера без выходных. Дом расположен по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62Б.
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