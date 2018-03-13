ЦБ сузил список страховщиков застройщиков

Центробанк сузил список страховщиков застройщиков

Банк России сузил список организаций, которые имеют право заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств по договору, говорится в материалах, размещенных на сайте регулятора. Из списка исключена компания "Энергогарант"

СК "Энергогарант" была основана в 1992 году РАО "ЕЭС России" для страхования крупных рисков в энергетической сфере. В конце прошлого года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховщика на уровне ruАА— со стабильным прогнозом.