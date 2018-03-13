В центре Москвы стало сложнее сдать квартиру в аренду

Savills: в центре Москвы стало сложнее сдать элитную квартиру в аренду

Сдать в аренду квартиру, расположенную в Центральном административном округе Москвы , стало сложнее, сообщает Savills. Это произошло из-за возросшей конкуренции между арендодателями и привлекательных ставок аренды квартир в нецентральных районах города, а также в элитных пригородах.

«Отличные квартиры с привлекательными арендными ставками сейчас можно без труда найти в нецентральных районах города, а также в элитных пригородах. Именно поэтому сдать квартиру в ЦАО, где арендные ставки в среднем на 30% выше, чем в других районах столицы, сегодня не всегда просто», — приводятся в сообщении слова директора департамента аренды Savills Елены Куликовой

Наиболее активно объем предложения увеличивается в районах Ленинградского и Ленинского проспектов, а также на загородном рынке. Средняя ставка аренды элитных квартир и апартаментов в премиальных западных пригородах Москвы (на удалении до 5 км от МКАД) по сравнению с аналогичным показателем на высокобюджетном рынке Москвы в 1,7 раза ниже: 180 тыс. руб. против 305 000 руб. в месяц соответственно.

По одной и той же ставке аренды в разных районах Москвы можно снять квартиру, по площади отличающуюся более чем на 100 кв.м.