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В центре Москвы стало сложнее сдать квартиру в аренду
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Savills: в центре Москвы стало сложнее сдать элитную квартиру в аренду 

Rambler News Service 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сдать в аренду квартиру, расположенную в Центральном административном округе Москвы, стало сложнее, сообщает Savills. Это произошло из-за возросшей конкуренции между арендодателями и привлекательных ставок аренды квартир в нецентральных районах города, а также в элитных пригородах.
«Отличные квартиры с привлекательными арендными ставками сейчас можно без труда найти в нецентральных районах города, а также в элитных пригородах. Именно поэтому сдать квартиру в ЦАО, где арендные ставки в среднем на 30% выше, чем в других районах столицы, сегодня не всегда просто», — приводятся в сообщении слова директора департамента аренды Savills Елены Куликовой.
Наиболее активно объем предложения увеличивается в районах Ленинградского и Ленинского проспектов, а также на загородном рынке. Средняя ставка аренды элитных квартир и апартаментов в премиальных западных пригородах Москвы (на удалении до 5 км от МКАД) по сравнению с аналогичным показателем на высокобюджетном рынке Москвы в 1,7 раза ниже: 180 тыс. руб. против 305 000 руб. в месяц соответственно.
По одной и той же ставке аренды в разных районах Москвы можно снять квартиру, по площади отличающуюся более чем на 100 кв.м.
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