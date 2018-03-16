Минстрой РТ: замечания по домам «Салават Купере» устранят до 31 марта

Замечания, появившиеся у новоселов « Салават Купере» будут оперативно устранены до 31 марта.

Об этом сообщил «АиФ-Казань» замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Напомним, 12 марта «АиФ-Казань» рассказал, что жители дома 12-4 недовольным качеством сданного дома, а одна жительница даже пожаловалась, что у нее провалился пол.

«В этом доме была комиссия, мы прошлись по всем замечаниям. Определены сроки — устранить недочеты должны не позднее 31 марта. В этом доме 255 квартир, 220 будущих жильцов уже заявились на них (86%), без замечаний было подписано 136 квартир, то есть 62% от заявившихся, 84 квартиры — с замечаниями, из них в пяти квартирах все устранен», — рассказал Ильшат Гимаев

Среди наиболее частых жалоб такие — дует из окон, дверей, шатается обналичка, плинтус и линолеум отходят, расходятся швы обоев. «Это все устраняемо, это мелкие замечания, но когда их много кажется что критическая масса растет, — перечисляет Ильшат Гимаев. — Эти факты нас не радует, хочется, чтобы люди поблагодарили и жили достойно, но это жизнь, трагедии делать не нужно. Отошла цементно-песчаная стяжка. Пол не может проваливаться, ведь дом построен как монолитно-каркасный».

«БарсЭлитСтрой» впервые строил такой большой объект, до этого у них в основном было малоэтажное строительство, объяснил замминистра и подчеркнул, что дом безопасен для проживания, а имеющиеся замечания имеют строительно-бытовой характер.

Также организована работа по устранению замечаний в других домах 12 квартала — 12-1, 12-2 и 12-5. Аналогичные графики по устранению замечаний — до 31 марта — установлены подрядчику дома 10-3 «Грейтстрою». В доме около 37% квартир высказали нарекания к качеству жилья.

В 13-м квартале подрядчик «Ак Таш» держит бригаду из 30 человек, куда входят плотники, электрики, которые, получив заявку от жителя, мгновенно реагируют. По 13-му кварталу замечания устраняются хорошо, отметил Гимаев.

По его словам, у многих жильцов бывают завышенные ожидания, но речь идет о стандартном жилье (раньше его называли жилье «эконом-класса»). Под стандартное жилье подбираются и стандартные материалы.

Всего, напомним, в 2017 и 2018 годах было сдано 19 домов, к концу мая будут сданы оставшиеся три дома. Итого первая очередь микрорайона «Салават Купере» будет состоять из 22 домов (6 426 квартир). Вторая очередь из 10 домов будет сдана уже к ноябрю.

Осенью откроется еще один, уже третий, детсад.