Рустэм Хамитов рассказал о том, как лично переживает за башкирских дольщиков

В своем большом интервью телеканалу БСТ Рустэм Хамитов не прошел мимо темы обманутых дольщиков Башкортостана . Глава региона признался, что лично переживает за каждого из них.

Региональные власти видят в происходящем не только обман граждан, но и обман застройщиками чиновников. Рустэм Хамитов подчеркнул, что органы республиканской власти полностью солидарны с теми людьми, которые на сегодняшний день пострадали в результате различных мошеннических схем, которые порой являются финансовыми пирамидами.

— Для власти это огромная финансовая, организационная и моральная нагрузка. Порой каждый день угрожают протестными акциями, голодовками. Я буквально вчера вёл переговоры, правда, телефонные, с возможными участниками различных протестных акций. Я общаюсь с ними лично, точно также переживаю, как и эти люди. Это просто несчастье, общее несчастье и общая такая большая и крупная проблема, которую создали нам застройщики, — рассказал Рустэм Хамитов.

На сегодняшний день в официальном реестре числятся полторы тысячи обманутых дольщиков. Всего в зоне риска находятсяя порядка шести тысяч участников долевого строительства, то есть 6000 квартир. Рустэм Хамитов представил, что если каждая квартира, грубо говоря, стоит полтора-два миллиона рублей, то всего нужно 10-12, а то и 15 миллиардов рублей для решения проблемы.

— Тем не менее, анализ проведён, и мы ещё в 2017 году приступили к реализации программы по обманутым дольщикам. В течение 2018 года мы примерно половину объектов доведём до ума, в 2019 году ещё процентов 30-35, а оставшиеся 15-20 процентов — это 2020 год. Но наша задача — дать людям жильё. И, к сожалению, даже в этой ситуации мы видим спекуляции. Есть застройщики, которые принуждают своих дольщиков к протестным акциям, голодовкам, думая, что власть сейчас возьмёт из бюджета и даст застройщику денег на то, чтобы дом завершили, — сказал Рустэм Хамитов.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что муниципалитеты также должны нести на себе ответственность за дольщиков. Яркий пример — Уфа

— Разрешение на строительство, оформление площадок, подбор застройщиков, конкурсные процедуры проводил муниципалитет. А республика к этому не имела никакого отношения по определению. Но люди с плакатами приходят сюда, в Белый дом. И когда я общаюсь с обманутыми людьми, они говорят: «У нас другой защиты нет кроме вашей». Поэтому они идут сюда. Мы эту защиту обеспечим в юридическом плане, финансовом и организационном плане. Это вопрос решим, мы обязаны его решить, у нас нет других вариантов. Только нужно время, — отметил Рустэм Хамитов.