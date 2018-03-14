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Новый ежедневный автобусный рейс из Москвы в Санкт-Петербург запустят 16 марта с автостанции «ВДНХ»
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Новый ежедневный автобусный рейс из Москвы в Санкт-Петербург запустят 16 марта с автостанции «ВДНХ» 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Фото: Управа района Марфино
Новый ежедневный рейс автобуса из Москвы в Санкт-Петербург с остановками в Твери и Валдае будет запущен с автостанции «ВДНХ». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «Мобил Трак Центр» сообщает об открытии с 16 марта 2018 г. рейса по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Рейс отправляется из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 21:45», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость проезда для взрослых составит: до Твери — 450 руб., до Валдая — 650 руб., до Санкт-Петербурга — 1 тыс. руб. ; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 50% от стоимости билета для взрослых. Стоимость провоза единицы багажа — 100 руб.
В Мосгортрансе добавили, что с 16 марта 2018 г. будет возобновлен ежедневный автобусный рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург отправлением в 21:30 с автостанции «Тушинская». Стоимость проезда для взрослых пассажиров составит 1 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 500 руб. Стоимость провоза единицы багажа — 100 руб.
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