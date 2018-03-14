В Вологодской области запустили механизм помощи обманутым дольщикам

Суть нового механизма в том, что власти предлагают застройщику выгодную сделку: он достраивает проблемные дома, а ему за это выделяют земельный участок без проведения торгов. И вдобавок к этому — субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. Кроме того, из местной казны предоставят субсидии для подключения проблемного объекта к коммунальной инфраструктуре.

По словам спикера областного Заксобрания Андрея Луценко, обманутые дольщики также могут претендовать на бесплатный земельный участок, социальную выплату на завершение строительства, а также юридическую помощь.

Правда, пока речь идет о достройке зданий только в Вологодском районе и Череповце . В городе металлургов 12 обманутых дольщиков должны наконец-то получить новые квартиры.

Потенциальных инвесторов для достройки домов в поселках Алексино и Шексна власти пока не нашли.