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В Вологодской области запустили механизм помощи обманутым дольщикам
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В Вологодской области запустили механизм помощи обманутым дольщикам 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Суть нового механизма в том, что власти предлагают застройщику выгодную сделку: он достраивает проблемные дома, а ему за это выделяют земельный участок без проведения торгов. И вдобавок к этому — субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам. Кроме того, из местной казны предоставят субсидии для подключения проблемного объекта к коммунальной инфраструктуре.
По словам спикера областного Заксобрания Андрея Луценко, обманутые дольщики также могут претендовать на бесплатный земельный участок, социальную выплату на завершение строительства, а также юридическую помощь.
Правда, пока речь идет о достройке зданий только в Вологодском районе и Череповце. В городе металлургов 12 обманутых дольщиков должны наконец-то получить новые квартиры.
Потенциальных инвесторов для достройки домов в поселках Алексино и Шексна власти пока не нашли.
— Что касается Вологодского района, то инвестор, который заявился на достройку домов нам хорошо знаком, и уже подтвердил свою состоятельность. Ранее один из его объектов в поселке Кувшиново был достроен с его помощью. Поэтому мы верим в то, что и эта возможность будет реализована в полном объеме, — заявил Виталий Тушинов, заместитель губернатора Вологодской области.
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