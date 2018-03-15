В Мумбаи пройдет выставка по иммиграции и недвижимости Mumbai IELP Expo

Mumbai International Emigration & Luxury Property Expo будет проходить в два этапа. Первый этап (17 мая) — конференция. Второй этап (18 мая) — выставка-воркшоп: встречи гостей с участниками.

Участники выставки — ведущие компании из более чем 30 стран, а именно: иммиграционные компании, девелоперы (застройщики элитной недвижимости), юридические и финансовые компании, приватные банки.

Гости выставки — представители ведущих B2B компаний из 30 стран мира с признанным профессиональным статусом на международном рынке, а также частные лица, интересующиеся темой иммиграции, приобретения элитной недвижимости и частного финансового консалтинга.

На выставке у вас будет возможность лично пообщаться с представителями ведущих компаний в сфере иммиграции и недвижимости, получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы и прослушать эксклюзивные доклады с реальными кейсами от профи.

Если вы хотите стать участником выставки, заполните анкету по ссылке. Более подробную информацию вы найдете на официальном сайте.