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В Мумбаи пройдет выставка по иммиграции и недвижимости Mumbai IELP Expo
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В Мумбаи пройдет выставка по иммиграции и недвижимости Mumbai IELP Expo 

Prian.ru 15 марта 2018
Фото: Prian.ru
Mumbai International Emigration & Luxury Property Expo будет проходить в два этапа. Первый этап (17 мая) — конференция. Второй этап (18 мая) — выставка-воркшоп: встречи гостей с участниками.
Участники выставки — ведущие компании из более чем 30 стран, а именно: иммиграционные компании, девелоперы (застройщики элитной недвижимости), юридические и финансовые компании, приватные банки.
Гости выставки — представители ведущих B2B компаний из 30 стран мира с признанным профессиональным статусом на международном рынке, а также частные лица, интересующиеся темой иммиграции, приобретения элитной недвижимости и частного финансового консалтинга.
На выставке у вас будет возможность лично пообщаться с представителями ведущих компаний в сфере иммиграции и недвижимости, получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы и прослушать эксклюзивные доклады с реальными кейсами от профи.
Если вы хотите стать участником выставки, заполните анкету по ссылке. Более подробную информацию вы найдете на официальном сайте.
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