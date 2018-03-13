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«Газпром нефть» открыла ледовый дворец в ЯНАО
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«Газпром нефть» открыла ледовый дворец в ЯНАО 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: «Газпром нефть»
В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа открылся ледовый дворец, построенный компанией «Газпром нефть», сообщает пресс-служба компании.
В мероприятии поучаствовали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
«Рост качества жизни в регионах является главной целью нашей программы социальных инвестиций "Родные города"», — отметил Дюков.
Ледовый дворец в Муравленко — третий филиал академии «Авангард», открытый в ЯНАО. «Муравленко, безусловно, является для нас именно родным городом: здесь расположено одно из ключевых добывающих предприятий "Газпром нефти"», — заметил Дюков.
Спортивный комплекс с ледовой ареной станет базой для филиала детско-юношеской хоккейной академии «Авангард». Дворец позволит круглый год заниматься хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком. Также комплекс оснащен трибунами, рассчитанными на 400 мест, тренажерным залом и залом хореографии.
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