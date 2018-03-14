Выбранные нижегородцами территории получат средства на благоустройство

"В этом году на благоустройство общественных территорий в регионе будет выделено более 1 миллиарда рублей, и новые объекты появятся по всей области. На голосование будет выставлено 170 объектов, среди которых скверы, парки, бульвары, пляжи, площади и зоны отдыха", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что местный опрос подобного масштаба пройдет в регионе впервые, в настоящее время к нему все готово. Ожидается, что в голосовании примут участие более 500 тысяч человек в 19 городах области.

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