Ещё
Выбранные нижегородцами территории получат средства на благоустройство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выбранные нижегородцами территории получат средства на благоустройство 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар — РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей планируется выделить на территории, которые выберут жители Нижегородской области в ходе рейтингового голосования по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
"В этом году на благоустройство общественных территорий в регионе будет выделено более 1 миллиарда рублей, и новые объекты появятся по всей области. На голосование будет выставлено 170 объектов, среди которых скверы, парки, бульвары, пляжи, площади и зоны отдыха", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что местный опрос подобного масштаба пройдет в регионе впервые, в настоящее время к нему все готово. Ожидается, что в голосовании примут участие более 500 тысяч человек в 19 городах области.
Другие новости региона читайте здесь>>
РИА Новости: последние новости
Карелия получит из госбюджета девять миллиардов рублей Жительница Москвы зарегистрировала в своей квартире 220 нелегалов Кабмин предложил увеличить штрафы за самовольное подключение к энергосетям
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля519
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»188
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России455
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение