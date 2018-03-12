Названа минимальная цена аренды квартиры в Москве

Самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 20 тысяч

Минимальная цена аренды жилья в Москве в марте этого года составила 20 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость" . За эту цену можно снять однокомнатную квартиру в Северном Бутове без мебели в 5 минутах езды от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

На втором месте однушка за 21 тысячу рублей в месяц. Квартира располагается на последнем этаже пятиэтажки в 15 минутах ходьбы от станции метро "Кузьминки".

Третье место у однокомнатной квартиры за 23 тысячи рублей на 4-м этаже 25-этажного дома на Синявской улице — это в 15 минутах транспортом от станции метро "Речной вокзал".

В феврале минимальная ставка аренды жилья в Москве также составляла 20 тысяч рублей.