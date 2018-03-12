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Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
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Эксперты назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками 

Ведомости 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Самые дешевые квартиры и стоимость «квадрата жилья» в пределах МКАД — в новостройках Чертаново Южного и Люблино. По оценке экспертов компании «ИРН-Консалтинг», по итогам февраля в этом районе в ЖК «Лесопарковый» можно было купить студию площадью 20,95 кв. м за 3 млн руб. В этом же комплексе и самая низкая стоимость жилья за метр — по 90 900 руб. По такой цене можно купить четырехкомнатную квартир 107,49 кв. м.
На втором месте по бюджетности жилья — район Люблино. Здесь в ЖК «Влюблино» студия площадью 20,12 кв. м стоит 3,18 млн руб. А минимальная стоимость «квадрата» здесь — 96 900 руб. в двухкомнатной квартире площадью 67,09 кв. м.
На третьем месте по минимальной стоимости квартир — ЖК «Грани» в районе Текстильщики. За студию в 25,3 кв. м тут попросят 3,39 млн руб.
А вот по стоимости метража третье место у ЖК «Домашний» в Марьино. Здесь двухкомнатная квартира площадью 68,61 кв. м обойдется в 103 756 руб. за кв. м.
Всего по данным «ИРН-Консалтинг» в феврале 2018 г. общий объем предложения новостроек в Москве от ТТК до МКАД составил 25 528 квартир общей площадью 1,75 млн кв. м. Это на 2,0% меньше, чем в январе.
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