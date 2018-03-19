Пять корпусов ЖК «Булатниково» планируют ввести в эксплуатацию в октябре-декабре

Пять корпусов ЖК «Булатниково» планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступили извещения об изменении сроков окончания работ по строительству пяти корпусов в составе жилого комплекса «Булатниково», расположенного вблизи дер. Жабкино сельского поселения Булатниковское Ленинского района. Планируемый ввод в эксплуатацию — в IV квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев отметил, что в настоящее время рабочие приступили к общестроительным работам, устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций.

«Откорректирована программа проверок. Ближайшая плановая проверка на объекте пройдет с 28 марта», — подчеркнул Р. Тагиев.

В пресс-службе пояснили, что, согласно проекту, корпуса №1,2,3 — четырехэтажные односекционные дома общей площадью 3,2 тыс. кв. м каждый. В новостройках размещены 156 квартир. Корпуса №14,15 — четырехэтажные двухсекционные дома общей площадью 11,1 тыс. кв. м. Новостройки рассчитаны на 160 квартир. Финансирование работ осуществляется за счет средств инвестора, застройщиком выступает ООО «ЖК Булатниково».