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Пять корпусов ЖК «Булатниково» планируют ввести в эксплуатацию в октябре-декабре
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Пять корпусов ЖК «Булатниково» планируют ввести в эксплуатацию в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пять корпусов ЖК «Булатниково» планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«В Главгосстройнадзор Московской области поступили извещения об изменении сроков окончания работ по строительству пяти корпусов в составе жилого комплекса «Булатниково», расположенного вблизи дер. Жабкино сельского поселения Булатниковское Ленинского района. Планируемый ввод в эксплуатацию — в IV квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.
Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев отметил, что в настоящее время рабочие приступили к общестроительным работам, устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций.
«Откорректирована программа проверок. Ближайшая плановая проверка на объекте пройдет с 28 марта», — подчеркнул Р. Тагиев.
В пресс-службе пояснили, что, согласно проекту, корпуса №1,2,3 — четырехэтажные односекционные дома общей площадью 3,2 тыс. кв. м каждый. В новостройках размещены 156 квартир. Корпуса №14,15 — четырехэтажные двухсекционные дома общей площадью 11,1 тыс. кв. м. Новостройки рассчитаны на 160 квартир. Финансирование работ осуществляется за счет средств инвестора, застройщиком выступает ООО «ЖК Булатниково».
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