Росреестр по Москве и ДГИ поддерживают малый бизнес столицы

Представители столичного Росреестра и Департамента городского имущества приняли участие в семинаре «Роль нового законодательства в регистрации и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости», организованного ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Штабом по защите бизнеса при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

Спикерами мероприятия стали представители Управления Росреестра по Москве, Департамента городского имущества города Москвы, Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы, а также представители бизнеса.

Основная часть семинара была посвящена вопросам из личной практики предпринимателей. В частности, целый ряд вопросов поступил относительно регистрационных процедур в рамках городских инвестиционных программ по строительству, реконструкции и комплексному капитальному ремонту жилых объектов в городе Москве.

В ходе семинара начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере столичного Росреестра Яна Фалалеева рассказала о последних нововведениях 218-ФЗ, а также о предоставлении наиболее востребованных услуг ведомства в бизнес-среде, включая единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав и экстерриториальный прием документов без привязки к территории в любом субъекте РФ

Совместно с представителем Росреестра начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимого имущества по СВАО, ВАО, ЮАО, САО, ЮЗАО Департамента городского имущества города Москвы Фарид Исмайлов обсудил вопросы новелл законодательства в сфере регистрации прав и кадастрового учета в сравнении с ранее действовавшим. Также представителем Департамента городского имущества были озвучены актуальные проблемы правоприменительной практики в данной сфере. Семинары ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Штаба по защите бизнеса из серии #МоскваДляБизнеса направлены на улучшение позиции города Москвы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и информирования предпринимательского сообщества о проводимых реформах в городе Москве, в том числе — направленных на снижение административных барьеров.