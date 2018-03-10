Домбай получит около 420 млн рублей на благоустройство в 2018 году

МОСКВА , 10 марта. / ТАСС /. Инвестиции в развитие инфраструктуры курорта Домбай составят порядка 420 млн рублей в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзор Эркенов в рамках выставки «Интурмаркет-2018», которая проходит с 10 по 12 марта в Москве.

"В этом году в Домбай планируется вложить порядка 420 млн рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года». Планируется строительство объектов инженерной инфраструктуры, а точнее системы искусственного оснежения и водоснабжения склона Русская Поляна", — сказал он.

Эркенов добавил, что строительство этих объектов начнется в ближайшее время. «Как только снег оттаяет, подрядчик сразу приступит к работе. Рассчитываем примерно на апрель», — сказал он.

Ранее сообщалось, что проект расширения и модернизации туристско-рекреационного комплекса Домбай предполагает общий объем инвестиций 1,235 млрд рублей, из которых 487,7 млн рублей — средства федерального бюджета.

Домбай — популярный горнолыжный курорт на территории Карачаево-Черкессии, действует с середины ХХ века. В настоящее время он развивается как всесезонный курорт, его потенциальная емкость оценивается в 500 тыс. человек в год. В 2017 году был одобрен проект развития комплекса: инвестиционно-строительная компания «Кубанское», выступившая в качестве инициатора проекта, планирует построить гостиницу на 75 номеров, а также новую скоростную канатную дорогу. Кроме того, предполагается оснастить склон системой искусственного оснежения, что позволит продлить горнолыжный сезон.

Выставка «Интурмаркет» — международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма — от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. В 2017 году выставку посетили более 74,5 тыс. человек. Экспозиции представили 1,43 тыс. участников из 138 стран.