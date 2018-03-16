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Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
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Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде 

ТАСС 23 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 16 марта. На первую тестовую игру на стадионе «Нижний Новгород», на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, за четыре дня продано пять тысяч билетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В качестве тестовых мероприятий до начала чемпионата мира на стадионе пройдут три игры с участием клуба «Олимпиец» в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 15 апреля команда сыграет с санкт-петербургским «Зенитом-2», 28 апреля — с волгоградским «Ротором», 6 мая — с владивостокским «Лучом-Энергией».
"Мы на финишной прямой и будем в полной мере готовы к проведению чемпионата. Ближайшая задача — проведение трех тестовых матчей перед турниром с участием футбольного клуба «Олимпиец», — сказал глава Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018.
По данным регионального минспорта, посещаемость арены в дни тестовых матчей будет увеличиваться — 15 апреля игру посетят 15 тысяч человек (30% от вместимости стадиона), 28 апреля — 22 тысячи человек (50%), 6 мая — более 36 тысяч человек (80%).
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня команда Англии померится силами с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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