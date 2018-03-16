Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

ТАСС , 16 марта. На первую тестовую игру на стадионе «Нижний Новгород», на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, за четыре дня продано пять тысяч билетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В качестве тестовых мероприятий до начала чемпионата мира на стадионе пройдут три игры с участием клуба «Олимпиец» в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — 15 апреля команда сыграет с санкт-петербургским «Зенитом-2», 28 апреля — с волгоградским «Ротором», 6 мая — с владивостокским «Лучом-Энергией».

"Мы на финишной прямой и будем в полной мере готовы к проведению чемпионата. Ближайшая задача — проведение трех тестовых матчей перед турниром с участием футбольного клуба «Олимпиец», — сказал глава Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018.

По данным регионального минспорта, посещаемость арены в дни тестовых матчей будет увеличиваться — 15 апреля игру посетят 15 тысяч человек (30% от вместимости стадиона), 28 апреля — 22 тысячи человек (50%), 6 мая — более 36 тысяч человек (80%).