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Билеты на первый футбольный матч на стадионе «Нижний Новгород» закончились
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Билеты на первый футбольный матч на стадионе «Нижний Новгород» закончились 

nn.ru 19 часов назад
Фото: nn.ru
На сайте Kassir.ru билетов на матч 15 апреля не оказалось.
В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что в первую неделю после старта продаж было распродано пять тысяч билетов. Оставшиеся 10 тысяч были розданы в день выборов 18 марта, среди участников городского референдума по благоустройству «Городская среда».
По данным регионального минспорта, следить за первой игрой будет только 15 тысяч болельщиков. Это составляет 30% от общей вместимости стадиона. Всего «Стадион Нижний Новгород» может принять 45 тысяч зрителей.
В рамках церемонии открытия стадиона перед первым матчем состоится выступление группы «Uma2rmaH». Также будут организованы футбольный фан-парк, аквагрим, фотобудки, продажа атрибутики ФК «Олимпиец», фотовыставка, будут работать аниматоры, а на трибунах планируется организовать флешмоб.
На новом поле стадиона «Нижний Новгород» нижегородская футбольная команда проведёт ещё 2 встречи: 28 апреля — с ФК «Ротор-Волгоград» (Волгоград) и 6 мая — матч с командой «Луч-Энергия» (Владивосток). На эти игры выделено больше билетов: 22 тысячи и 36 тысяч, соответственно. Билеты на эти матчи пока есть в продаже.
Стоимость билетов варьируется от 200 до 400 рублей в зависимости от сектора. Без сервисного сбора на это мероприятие билеты продаются в ТЦ «Республика». Также продажа билетов открыта на сайте Kassir.ru и в специальных кассах.
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