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Арбитражный суд прекратил производство по искам Минспорта к «Стройтрансгазу»
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Арбитражный суд прекратил производство по искам Минспорта к «Стройтрансгазу» 

Rambler News Service 9 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску министерства спорта к генподрядчику стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде к ЧМ-2018, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск по стадиону в Нижнем Новгороде на сумму 483,49 млн рублей был подан 5 февраля 2017 года. Позже Минспорт ходатайствовал о прекращении производства по этому иску.
12 февраля суд по заявлению истца также вернул заявление об иске по стадиону в Волгограде на 531,6 млн рублей.
5 февраля Минспорт подал иски к генподрядчикам шести строящихся к ЧМ-2018 стадионов на общую сумму 2,9 млрд рублей. Ведомство подало по два иска к ПСО «Казань» на 555,5 и 609,7 млн рублей и «Стройтрансгазу» на 531,6 и 483,5 млн рублей, а также к «Крокус Интэрнэшнл» на 385,6 млн рублей и «Синара-Девелопмент» на 349,5 млн рублей. Третьими лицами в некоторых из них выступают заказчик на строительство этих стадионов — ФГУП «Спорт-Инжиниринг» — и АНО «Арена-2018», осуществляющая экспертизу объектов.
«Стройтрансгаз» является генподрядчиком на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, «Крокус» — в Калининграде и Ростове-на-Дону, «Синара» — в Екатеринбурге, а ПСО «Казань» — в Саранске и Самаре.
На прошлой неделе представитель заказчика на строительство стадионов, ФГУП «Спорт-Ин», [сообщил] (https://rns.online/sports-economy/Minsport-zaklyuchil-mirovie-soglasheniya-s-dvumya-podryadchikami-na-stroitelstvo-stadionov-k-CHM-2018-2018-03-12/) RNS о заключении внесудебных соглашений со «Стройтрансгазом» и «Крокусом».
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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