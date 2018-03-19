Арбитражный суд прекратил производство по искам Минспорта к «Стройтрансгазу»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску министерства спорта к генподрядчику стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде к ЧМ-2018, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск по стадиону в Нижнем Новгороде на сумму 483,49 млн рублей был подан 5 февраля 2017 года. Позже Минспорт ходатайствовал о прекращении производства по этому иску.

12 февраля суд по заявлению истца также вернул заявление об иске по стадиону в Волгограде на 531,6 млн рублей.

5 февраля Минспорт подал иски к генподрядчикам шести строящихся к ЧМ-2018 стадионов на общую сумму 2,9 млрд рублей. Ведомство подало по два иска к ПСО «Казань» на 555,5 и 609,7 млн рублей и «Стройтрансгазу» на 531,6 и 483,5 млн рублей, а также к «Крокус Интэрнэшнл» на 385,6 млн рублей и «Синара-Девелопмент» на 349,5 млн рублей. Третьими лицами в некоторых из них выступают заказчик на строительство этих стадионов — ФГУП «Спорт-Инжиниринг» — и АНО «Арена-2018», осуществляющая экспертизу объектов.

Самаре. «Стройтрансгаз» является генподрядчиком на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, «Крокус» — в Калининграде и Ростове-на-Дону, «Синара» — в Екатеринбурге , а ПСО «Казань» — в Саранске

На прошлой неделе представитель заказчика на строительство стадионов, ФГУП «Спорт-Ин», [сообщил] (https://rns.online/sports-economy/Minsport-zaklyuchil-mirovie-soglasheniya-s-dvumya-podryadchikami-na-stroitelstvo-stadionov-k-CHM-2018-2018-03-12/) RNS о заключении внесудебных соглашений со «Стройтрансгазом» и «Крокусом».