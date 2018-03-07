За гранью. Как противостоять террору квартирных хозяев

За гранью

Сфера аренды жилья в России находится в основном в серой зоне. Несмотря на периодические попытки «обелить» рынок, россияне продолжают снимать жилье у частных лиц, не регистрирующих свой бизнес. Время от времени отношения между жильцами и квартирными хозяевами при этом выходят за пределы нормы — в том числе, с медицинской точки зрения.

«Дом» поговорил с пострадавшими арендаторами и расспросил практикующих психологов о том, что стало причиной конфликтов и как противостоять нездоровым поползновениям квартировладельцев.

Один раз уступил — уже не остановишься

Жительница Петербурга Елена рассказывает о своем травмирующем опыте общения с квартирной хозяйкой:

— Я сняла квартиру в дореволюционном доме, с одной парадной. Квартира сдавалась как двухкомнатная, а третья комната стояла закрытой с хозяйскими вещами. Площадь именно двух комнат без третьей была заявлена как 60 квадратных метров — для меня это было важно, своего хлама много. Хозяйка очень тщательно выбирала жильцов. Только пара, только с местной регистрацией, славяне и вот это все. «Телефонное собеседование» прошли, приехали на просмотр, а там комнаты специфической планировки, коммунальная нарезка. И понятно, что шестьдесят метров — хорошо, если вся квартира с закрытой комнатой. Но хозяйка убедила, что это из-за планировки площадь кажется меньше. В целом квартира понравилась, приехали на подписание, и уже по документам я вижу, что 60 метров — все-таки общая площадь. Но уже решили снимать, и я не стала поднимать вопрос с метражом. А хозяйка оказалась больная на всю голову — например, в договоре указала как имущество в квартире швабру и половую тряпку. Мы думали, это так, ничего серьезного, а она потом регулярно являлась к нам домой и рассказывала, как должна стоять моя мебель в комнатах, где должны лежать личные вещи и тому подобное. Вот реально, ходила и поправляла все. Не знаю, почему я не послала ее сразу. Терпела несколько месяцев, это был какой-то непрекращающийся кошмар. Естественно, когда я заявила, что съезжаю, залог она мне не вернула. А еще в один из визитов «случайно» унесла из квартиры договор и все расписки. Так что я даже не могла доказать, что передавала ей какие-то деньги. На самом деле, с тех пор я сильно «прокачалась» как квартиросъемщица, и если что не так — сразу ставлю вопрос ребром или посылаю. Да сейчас это и легче сделать — в кризис спрос так упал, что квартирные хозяева не позволяют себе лишнего.

Комментирует психолог Александр Ватолин:

— В этой ситуации ошибки начались сразу, когда хозяйка убедила Елену о метраже и указала в договоре имущество в виде швабры и тряпки. После такого начала, довольно трудно отказать впоследствии. Возникает «эффект Бенджамина Франклина»: тот, кто сделал вам доброе дело, скорее сделает для вас что-нибудь хорошее еще раз, чем тот, кто сам вам обязан. Отсюда и терпеливое выслушивание дальнейших указаний о личной жизни и действиях, и отсутствие требований вернуть залог, и даже закрытие глаз на «случайное» воровство договоров и расписок. Хорошо, что Елена сама смогла выправить личные границы, хотя и ссылается на внешние обстоятельства этих изменений.

Комментирует Мария Жукова, директор компании «Миэль-Аренда»:

— Среди арендодателей есть и такие, которых может возмущать перестановка мебели или немытая посуда. Собственник пришел за арендной платой как раз в тот момент, когда готовить закончили, но плиту не помыли — это может вылиться в претензии. Такие истории нам известны. Выход из этой ситуации только один — попробовать мирно прояснить ситуацию, ссылаясь на соответствующий пункт договора. Если это не помогло, то искать другой вариант для аренды, предупредив собственника в соответствии со сроком, указанным в договоре. Договор и расписки следует хранить крайне бережно.

Это все из-за родителей

Москвичка Алина тоже жалуется на свой негативный опыт:

— Сняла квартиру у семейной пары. На показе был только муж, помятый мужик, но вроде адекватный. Тихий, даже какой-то пришибленный, что ли. Очень с большим уважением со мной общался, я даже удивилась — я его моложе раза в два, а он разговаривает, как будто я его начальник. На сделке он был уже вместе с женой — такой типаж «советской продавщицы» — крупная, с перманентом, губы розовые. А со мной была мама — мы договорились, что она подстрахует, и мы потом смотаемся вместе в соседнюю Икею. Все быстро прошло, никакого неадеквата, подписались и разъехались. А вот когда мы потом встречались раз в месяц для оплаты, попер какой-то трешняк. Хозяйка пару раз приходила пьяная, пыталась разговаривать «за жизнь», постоянно жаловалась, что ее мать в юности ей не давала свободы. Потом стала говорить что-то из серии «хорошо, что ты от матери хоть сейчас сбежала» (мне было лет 25). Потом несколько раз под разными предлогами вместо себя присылала сыночка, видимо, хотела нас познакомить. Это такой был гопник с вечно подбитым глазом. Еще звонила мне в три, в четыре часа ночи с пьяными откровениями, а если я не брала трубку, могла звонить по десять раз подряд. В итоге еще соседи сверху залили квартиру, и я поняла, что надо валить оттуда. Съехала через пять месяцев после сделки, залог оставила хозяевам, мне главное было ноги унести оттуда. Так хозяйка эта еще месяца три мне по старой памяти названивала. Говорила, что если я опять решусь от мамы переехать (у нее в голове почему-то отложилось, что я не на другую съемную квартиру переехала, а к родителям), то могу прийти к ним в семью пожить.

Комментирует Елена Самсонова, психотерапевт, психиатр клиники «Витбиомед+»:

— К сожалению, в нашей стране арендаторы достаточно часто сталкиваются с подобными проблемами. Во многом это связано с тем, что недостаточное регулирование этих вопросов на уровне закона приводит к тому, что все регулируется через личные отношения: кто кому понравился, кто не понравился, кто как понимает свою роль арендодателя и так далее. Хозяйка квартиры, по всей вероятности, спроецировала на героиню сюжета свою историю и свои переживания, не увидев в ней отдельную личность с ее собственными потребностями и мнениями. И, конечно, вторгалась в ее личное пространство и нарушала границы своими звонками и непрошеными советами. Проблема проработки личных границ (умения их устанавливать, тактично защищать, отстаивать и не нарушать чужие границы) решается в работе с психологом или психотерапевтом, причем не за одно посещение. Иногда на это требуются месяцы и годы.

Олег Иванов, психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов , поделился с «Домом» своими рекомендациями по выстраиванию здоровых отношений с квартирными хозяевами: , поделился с «Домом» своими рекомендациями по выстраиванию здоровых отношений с квартирными хозяевами: