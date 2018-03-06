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Первышов: мы нашли решения по многим проблемным объектам Краснодара
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Первышов: мы нашли решения по многим проблемным объектам Краснодара 

РИА «ФедералПресс» 6 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По его словам, это проблема сложная, но решаемая. «ФедералПресс» напоминает, что на Кубани в 2017 году решили проблемы более тысячи дольщиков. В городе было сдано 22 проблемных многоквартирных дома.
За прошлый год дольщики получили около 5 тысяч квартир, что на 40% больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба города.
«Мы нашли решения по многим проблемным объектам — в постоянном режиме занимаемся каждым домом. А контроль над застройкой, о которой я говорил, надеюсь, позволит избежать новых долгостроев», — сказал Первышов.
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