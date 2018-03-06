Первышов: мы нашли решения по многим проблемным объектам Краснодара

По его словам, это проблема сложная, но решаемая. «ФедералПресс» напоминает, что на Кубани в 2017 году решили проблемы более тысячи дольщиков. В городе было сдано 22 проблемных многоквартирных дома.

За прошлый год дольщики получили около 5 тысяч квартир, что на 40% больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба города.

«Мы нашли решения по многим проблемным объектам — в постоянном режиме занимаемся каждым домом. А контроль над застройкой, о которой я говорил, надеюсь, позволит избежать новых долгостроев», — сказал Первышов.