Ключом бьет: Москва распродает квартиры

Ключом бьет

Дефицита жилья в Москве нет: в городе сейчас продается почти 18 тысяч квартир в новостройках и около 100 тысяч лотов секонд-хенд. Но почти все вольные, то есть реализуемые частными лицами и компаниями объекты, таят в себе самый страшный для покупателя риск — потери и денег, и собственно покупки.

Строящийся дом могут никогда не достроить, квартира от доброй бабушки — оказаться частично не бабушкиной, а ее незаконно выселенного внука. Ситуаций, когда новоселы вмиг становятся бездомными, полно. При покупке квартиры у города юридические риски сведены к минимуму, и Москва сегодня охотно торгует метрами — почему нет, если спрос есть.

На каждого Макара

Принадлежащее городу жилое имущество, наряду с другим, продается на электронных аукционах, и с каждым годом число их участников растет. Так, только за 2017 год продажи недвижимости через интернет в Москве выросли почти на 50 процентов. Покупка жилья и других городских объектов таким способом становится трендом, констатируют в мэрии.

База квартир, которые можно приобрести у самого, пожалуй, надежного продавца — мэрии, размещена на инвестиционном портале Москвы. Сегодня в ней почти 800 лотов, торги по которым намечены на март-апрель текущего года.

В городской коллекции — и вторичные квартиры в не самых лучших домах и районах, и абсолютно новые огромной площади в современных жилых комплексах. Все объекты реально существуют, можно покупать и заселяться — и это огромный плюс для тех, кто не готов ждать или боится остаться ни с чем.

Самая дешевая квартира от мэрии стоит 3,176 миллиона рублей (речь о стартовой стоимости, в процессе торгов она может увеличиться): по такой цене предлагается «однушка» в Зеленограде площадью менее 35 квадратных метров, на 10-м этаже 14-этажной «панельки».

Дешевле четырех миллионов еще три объекта — опять же, в Зеленоградском округе, в Юго-Восточном и Северном. Если установить ценовой потолок на уровне пяти миллионов, выбор будет куда шире — 35 квартир площадью от 28 и до 40 «квадратов» почти во всех округах Москвы, кроме Центрального. Большинство недорогого предложения сейчас сосредоточено в новом монолитном доме на Базовской улице, 15 (Северный округ), в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции Ховрино.

Самая дорогая «мэрская» квартира оценивается в 21,295 миллиона рублей: это 118-метровый трехкомнатный лот в свежепостроенном жилом комплексе на Сосинской улице (Центральный округ) около станции метро «Пролетарская».

В центре города большого

Для покупателя, знающего толк в извращениях, наибольший интерес представляют именно объекты в центре столицы — здесь минимум новостроек, квартиры от застройщиков стоят, как правило, десятки миллионов, вторичные часто имеют юридическую историю размером с том Большой советской энциклопедии, а в муниципальном фонде можно отделаться легким испугом, то есть суммой до 10 миллионов рублей за гарантированно «чистое» жилье.

Правда, в таком ценовом диапазоне пока выставлены на аукцион только два лота — однокомнатные квартиры площадью около 34 квадратных метров каждая на Зоологической улице (8,44 миллиона рублей, восьмой этаж 16-этажного кирпичного дома, старый жилой фонд) и в Фурманном переулке (8,6 миллиона рублей, первый этаж четырехэтажного дома).

Дешевле 15 миллионов в центре — 13 муниципальных квартир, большинство расположены в новых жилых комплексах на Большой Калитниковской (станция метро «Римская») и на 2-й Дубровской улицах («Пролетарская»). Площадь лотов — от 37 до 89 квадратных метров.

Оставшиеся квартиры (30 лотов) стоят 15,5-21,3 миллиона рублей и находятся также на 2-й Дубровской улице и на улице Сосинской.

Таким образом, в Центральном округе выбор муниципального жилья невелик. Скудость предложения компенсируется ценой и качеством объектов — квартир «от бабушки» город почти не продает, в то время как наибольшая доля недорогих жилых помещений, выставленных на продажу в центре частными лицами, — это ветошь разной степени изношенности.

Легко в бою

Многие граждане не решаются на сделку с городом из-за банального страха сделать что-нибудь не так. В реальности процедура приобретения недвижимости на аукционе достаточно проста.

Для начала нужно ознакомиться с предложениями. Вся информация об объявленных аукционах опубликована на инвестиционном портале, где нужно выбрать раздел «Продажа квартир». Объекты можно фильтровать по разным характеристикам (округ, район, станция метро, общая площадь и прочие). Каждый лот имеет свою страницу с подробным описанием, документацией, которую можно скачать, фотографиями.

Выбрав квартиру, есть смысл посмотреть на нее вживую. Осмотр возможен в период, пока идет прием заявок на участие в торгах, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи. Записаться можно прямо на странице лота или позвонив по телефону менеджеру объекта.

Чтобы принять участие в аукционе, придется зарегистрироваться (бесплатно) на площадке проведения торгов. Сейчас город пользуется двумя основными аукционными порталами — Единой электронной торговой площадкой (ЕЭТП) и Сбербанк-АСТ.

Торговаться за квартиру просто ради торга не стоит — участники должны вносить задаток в размере пяти процентов от начальной стоимости лота (он вносится единым платежом на расчетный счет претендента, открытый при регистрации на электронной площадке). В случае выигрыша задаток переходит в счет оплаты квартиры, если участник проигрывает — деньги возвращают. Тем, кто выиграл аукцион и не заключил договор купли-продажи, задаток не вернут.

Далее нужно не пропустить собственно аукцион. Цена квартиры в процессе может вырасти, а может остаться прежней. Если на лот претендует один человек, он автоматически становится победителем и заключает договор купли-продажи по стартовой стоимости объекта. После победы останется лишь выплатить полную стоимость жилья, подписать договор и акт приема-передачи и, естественно, оформить право собственности на квартиру.

И последнее, но важное — да, квартиру у города можно купить с привлечением ипотеки. Но есть смысл удостовериться в том, что банк даст деньги, еще до начала аукциона, так как на выплату всей суммы по договору может быть мало времени — от пяти дней до месяца.