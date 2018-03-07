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Курс доллара и евро на 7 марта
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Умер Александр Павловский

Курс доллара и евро на 7 марта 

Банки.ру 7 марта 2018
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 7 марта, составляет 56,5041 рубля. Официальный курс евро — 69,7317 рубля.
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