Приморье в 2017 году посетили 640 тысяч иностранных туристов. Это один из лучших показателей в России 

Большинство из этих туристов — китайцы.
Аналитическое агентство «ТурСтат» определило самые популярные у иностранных туристов регионы России по итогам прошлого года.
Рейтинг составлен по результатам анализа иностранного туризма в регионах России. В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, каждый из которых посетили четыре млн и более иностранцев.
Кубань, Приморье, Крым, Татарстан и Подмосковье стали лидерами въездного туризма среди регионов России по числу иностранных туристов в прошлом году.
По данным исследования «ТурСтат», Приморский край посетили 640 тысяча иностранных туристов в прошлом году, большинство которых было из Китая.
Краснодарский край (900 тысяч туристов), Приморье (640 тысяч), Крым (более 500 тысяч), Татарстан (278 тысяч), Подмосковье (230 тысяч), Иркутская область (211 тысяч), Владимирская область (более 200 тысяч), Ярославская область (более 200 тысяч), Ставрополье (100 тысяч) и Калининградская область (100 тысяч) вошли в первую десятку российских регионов по популярности у иностранных туристов по итогам прошлого года, передает пресс-служба «ТурСтат».